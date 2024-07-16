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Кандидат в вице-президенты США Вэнс пообещал, что при Трампе всем будет лучше

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Кандидат в вице-президенты США Джеймс Вэнс не ответил о том, как США следует взаимодействовать с Россией, но пообещал, что при Дональде Трампе всем будет лучше.

Об этом пишет РИА Новости.

«Послушайте, ребят, всем будет лучше», — сказал Вэнс.

Ранее республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США.

Позже в ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины.

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