Кандидат в вице-президенты США Вэнс пообещал, что при Трампе всем будет лучше
Кандидат в вице-президенты США Джеймс Вэнс не ответил о том, как США следует взаимодействовать с Россией, но пообещал, что при Дональде Трампе всем будет лучше.
Об этом пишет РИА Новости.
«Послушайте, ребят, всем будет лучше», — сказал Вэнс.
Ранее республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США.
Позже в ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины.
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