Стратегическое партнёрство: в КНР стартовали российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2024»
В понедельник, 15 июля, в порту Чжаньцзян прошла церемония открытия российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2024», которые продлятся до 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Сегодня совместный отряд кораблей России и Китая в составе корветов «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота и кораблей ВМС НОАК в составе эсминца «Иньчуань», фрегатов «Дали» и «Хэншуй», а также универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху» выходит в море из китайского порта для проведения морской фазы учений», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Российские корабли прибыли в порт 12 июля. В Чжаньцзяне находится штаб Южного флота ВМС КНР, в операционную зону которого входят Южно-Китайское море и Тонкинский залив.
«В ходе манёвров в море экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по ПВО, противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК, а также отработают пополнение запасов на ходу. Также моряки двух стран примут участие в тренировке по спасанию на море», — сообщили в МО.
Напомним, что «Резкий» является новейшим кораблём проекта 20380, он был передан Тихоокеанскому флоту в сентябре 2023 года. Корветы проекта 20380 предназначены для действий в ближней и средней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки в ходе морских десантных операций и патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Кроме того, корабли этого класса могут выполнять функции флагмана тактической группы.
Россия и Китай также проводят совместное военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, 14 июля Минобороны РФ сообщило, что в акватории Филиппинского моря корабли двух стран провели учения с практическими артиллерийскими и условными ракетными стрельбами.
«Задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР», — сообщили в МО.
Сфера ответственности
На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что учения «Морское взаимодействие — 2024» ещё больше углубят всеобъемлющее стратегическое партнёрство двух стран и координацию их вооружённых сил.
«Учения... призваны продемонстрировать решимость и возможность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире», — приводит его слова ТАСС.
- Церемония открытия военно-морских учений «Морское взаимодействие — 2024»
- © Министерство обороны РФ
Следует отметить, что совместные учения России и КНР проходят на фоне недавно завершившегося саммита НАТО в Вашингтоне, на котором Китай был обозначен как внешняя угроза.
Кроме того, в итоговой декларации мероприятия Пекин призвали прекратить материальную и политическую поддержку Москвы в проведении специальной военной операции, в том числе остановить экспорт товаров двойного назначения в Россию.
Президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции саммита даже выступил с угрозами в адрес Китая, заявив, что Пекину придётся заплатить «соответствующую цену» за свои действия.
Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Kyodo после саммита подчеркнул, что альянс выступает за увеличение масштаба совместных учений с Токио на фоне проблем с безопасностью в Азии и Европе. По словам Столтенберга, речь идёт в том числе о морских и воздушных учениях, а также о совместных тренировках в области кибербезопасности.
В свою очередь, в российском МИД 15 июля констатировали, что усиление присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе приведёт лишь к эскалации напряжённости.
«Ничего, кроме проблем и эскалации, такие шаги не принесут, тем более учитывая сложность тех проблем, которые остаются нерешёнными в этом регионе», — приводит ТАСС слова замглавы МИД РФ Андрея Руденко.
Дипломат добавил, что российская сторона относится к таким действиям отрицательно, поскольку «это один из шагов, направленных на более тесное вовлечение Североатлантического альянса в дела региона, которые (находятся. — RT) далеко за географической сферой ответственности НАТО».
Особая актуальность
С точки зрения опрошенных RT экспертов, манёвры «Морское взаимодействие — 2024» будут способствовать дальнейшему углублению взаимодействия двух стран в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Эти учения проводятся на основе налаженных и устойчивых контактов между Россией и Китаем, которые прорабатываются уже продолжительное время, в том числе в военном спектре», — напомнил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
- Корвет «Громкий» ВМФ России
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
По его словам, Китай и Россия активно укрепляют взаимодействие на фоне попыток Запада оказать на обе страны комплексное воздействие в рамках глобального стратегического противостояния.
«Именно поэтому для Китая важно усиление не только экономических, но и военных и военно-политических контактов с Россией. Поэтому нынешние учения — это не одномоментная реакция на саммит НАТО, а часть системы планового укрепления военных и военно-технических связей, на базе которых Москва и Пекин смогут более уверенно отстаивать свои интересы в регионе, где альянс развивает своё присутствие», — подчеркнул эксперт.
Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Учения «Морское взаимодействие — 2024» выступают важным фактором укрепления стратегического партнёрства между Россией и Китаем. Это также значительный инструмент по сдерживанию США, которые не скрывают своих намерений и далее обострять обстановку вокруг Китая, поставляя на Тайвань современное оружие. Вашингтон фактически угрожает блокировать попытки КНР провести интеграцию с Тайванем», — пояснил аналитик.
Китай и Россия сейчас демонстрируют совместный потенциал, чтобы удержать западный блок от дальнейших шагов по эскалации обстановки в районе Тайваня и в Южно-Китайском море, добавил он.
«Сейчас ситуация кардинально изменилась. В мире действуют несколько центров сил, и одним из них являются Китай и Россия, которые противостоят агрессивным намерениям США диктовать свои условия в значимых регионах. Поэтому такие учения, как «Морское взаимодействие — 2024», актуальны как никогда», — заключил эксперт.
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