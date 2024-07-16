Байден: вопрос, должна ли была Секретная служба предотвратить покушение на Трампа, открыт

Вопрос о том, должна ли была Секретная служба США ожидать покушения на экс-президента страны Дональда Трампа и предотвратить его, остается открытым.

Об этом в интервью телекомпании NBC заявил президент США Джо Байден.

«Вопрос в том, должны ли были они ожидать, что это произойдёт, и сделать всё необходимое, чтобы предотвратить это. Это открытый вопрос», — сказал американский лидер.

Также по словам Байдена, никто не знает, изменило ли покушение на Трампа ход предвыборной гонки.

Ранее в WPXI заявили, что полиция засекла стрелявшего в Трампа за 30 мин. до покушения.