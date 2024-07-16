Байден: вопрос, должна ли была Секретная служба предотвратить покушение на Трампа, открыт
Об этом в интервью телекомпании NBC заявил президент США Джо Байден.
«Вопрос в том, должны ли были они ожидать, что это произойдёт, и сделать всё необходимое, чтобы предотвратить это. Это открытый вопрос», — сказал американский лидер.
Также по словам Байдена, никто не знает, изменило ли покушение на Трампа ход предвыборной гонки.
Ранее в WPXI заявили, что полиция засекла стрелявшего в Трампа за 30 мин. до покушения.