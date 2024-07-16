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WPXI: полиция засекла стрелявшего в Трампа за 30 минут до покушения

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Сотрудники правоохранительных органов засекли мужчину, который впоследствии открыл огонь по экс-президенту США Дональду Трампу, за полчаса до покушения.

Об этом информирует пенсильванская телестанция WPXI.

«Томас Крукс был замечен правоохранителями на крыше примерно за 30 мин. перед тем, как прозвучали выстрелы, ранившие Трампа, ещё двух человек в толпе и убившие бывшего шефа пожарной охраны», — говорится в публикации.

Ранее в CNN заявили, что во время покушения на митинге Трампа звучала стрельба из трёх единиц оружия.

Также поступала информация, что открывший стрельбу на митинге Трампа был участником стрелкового клуба.

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