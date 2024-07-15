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CNN: во время покушения на митинге Трампа звучала стрельба из трёх единиц оружия

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Во время стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании применялись по меньшей мере три единицы оружия, сообщает CNN. Телеканал утверждает, что это подтвердила криминалистическая экспертиза. По данным ФБР, одно из оружий использовалось подозреваемым в покушении — Томасом Мэтью Круксом.
CNN: во время покушения на митинге Трампа звучала стрельба из трёх единиц оружия
  • Gettyimages.ru

Телеканал сообщил, что первые три выстрела, прозвучавшие на митинге, были сделаны из оружия А, затем прозвучали пять выстрелов из оружия B и следом ещё один «акустический импульс», который, вероятно, был выстрелом из оружия C.

Сам Трамп назвал чудом тот факт, что он выжил при попытке покушения. По его словам, поворот головы спас его от смертельного попадания пули.

В ФБР заявили, что обнаружили «подозрительные устройства» в доме и автомобиле стрелявшего мужчины. Ведомство расследует события на митинге сторонников Трампа как покушение и акт внутреннего терроризма.

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