CNN: во время покушения на митинге Трампа звучала стрельба из трёх единиц оружия
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Телеканал сообщил, что первые три выстрела, прозвучавшие на митинге, были сделаны из оружия А, затем прозвучали пять выстрелов из оружия B и следом ещё один «акустический импульс», который, вероятно, был выстрелом из оружия C.
Сам Трамп назвал чудом тот факт, что он выжил при попытке покушения. По его словам, поворот головы спас его от смертельного попадания пули.
В ФБР заявили, что обнаружили «подозрительные устройства» в доме и автомобиле стрелявшего мужчины. Ведомство расследует события на митинге сторонников Трампа как покушение и акт внутреннего терроризма.