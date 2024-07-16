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Байден: никто не знает, изменило ли покушение на Трампа ход предвыборной гонки

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Никто не знает, изменило ли покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа «траекторию» предвыборной гонки в США, заявил в интервью NBC News американский лидер Джо Байден.

«Я не знаю, и вы не знаете», — сказал он.

При этом Байден отметил, что сам подвергается оскорблениям со стороны последователей Трампа.

Также Байден признал себя старым, но имеющим «чертовски острый ум».

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