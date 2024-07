Исследование: изменение климата привело к увеличению продолжительности дня

Изменение климата, сопровождающееся переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли, привело к увеличению продолжительности дня.

Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences со ссылкой на исследование.

По его данным, в последние десятилетия изменение климата ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря.

«Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года», — говорится в статье.

Ранее в ЯНАО высказались о влиянии глобального потепления на озеленение.

Также заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов связал аномальные погодные явления с глобальным потеплением.