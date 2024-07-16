РИА Новости: Трамп на съезде республиканцев появился в компании Вэнса и Карлсона

Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев появился в компании своего напарника в гонке сенатора Джеймса Вэнса и журналиста Такера Карлсона.

Об этом информирует РИА Новости. Ранее Трамп впервые после попытки покушения появился на публичном мероприятии, приехав на съезд республиканцев. Также сообщалось, что республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США.