ТАСС: Трамп приехал на съезд республиканцев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые после попытки покушения появился на публичном мероприятии, приехав на съезд республиканцев

Об этом информирует ТАСС.

При этом отмечается, что у Трампа перевязано ухо.

Ранее сообщалось, что секретная служба США усилила охрану Трампа после покушения.

Также в The Hill заявили, что покушение на Трампа сделало его «несокрушимым» на выборах.