ТАСС: Трамп приехал на съезд республиканцев
Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые после попытки покушения появился на публичном мероприятии, приехав на съезд республиканцев
Об этом информирует ТАСС.
При этом отмечается, что у Трампа перевязано ухо.
Ранее сообщалось, что секретная служба США усилила охрану Трампа после покушения.
Также в The Hill заявили, что покушение на Трампа сделало его «несокрушимым» на выборах.
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