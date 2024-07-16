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ТАСС: Трамп приехал на съезд республиканцев

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые после попытки покушения появился на публичном мероприятии, приехав на съезд республиканцев

Об этом информирует ТАСС.

При этом отмечается, что у Трампа перевязано ухо.

Ранее сообщалось, что секретная служба США усилила охрану Трампа после покушения.

Также в The Hill заявили, что покушение на Трампа сделало его «несокрушимым» на выборах.

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