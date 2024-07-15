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The Hill: покушение на Трампа сделало его «несокрушимым» на выборах

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Покушение на экс-главу Соединённых Штатов Дональда Трампа сделало его «несокрушимым» в глазах его сторонников, пишет The Hill.
The Hill: покушение на Трампа сделало его «несокрушимым» на выборах
  • Gettyimages.ru

Издание приводит слова председателя Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Криса Эйгера.

«Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы», — заявил он. 

По данным газеты, покушение на Трампа объединило республиканцев.

Ранее Трамп назвал чудом тот факт, что ему удалось выжить. 

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что после инцидента Трампу обеспечена победа на предстоящих президентских выборах. 

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