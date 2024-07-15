Трамп назвал чудом то, что ему удалось выжить во время покушения

Экс-президент США Дональд Трамп назвал чудом тот факт, что ему удалось выжить после покушения.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом... Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — сказал он в интервью газете New York Post.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в доме подозреваемого хранились материалы для изготовления взрывчатки.

Покушение на Трампа было совершено 14 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, он был ранен в ухо.

По словам экс-президента США, секретная служба ликвидировала стрелявшего с первой попытки.