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Трамп назвал чудом то, что ему удалось выжить во время покушения

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Экс-президент США Дональд Трамп назвал чудом тот факт, что ему удалось выжить после покушения.
Трамп назвал чудом то, что ему удалось выжить во время покушения
  • AP

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом... Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — сказал он в интервью газете New York Post.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в доме подозреваемого хранились материалы для изготовления взрывчатки.

Покушение на Трампа было совершено 14 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, он был ранен в ухо.

По словам экс-президента США, секретная служба ликвидировала стрелявшего с первой попытки.

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