Секретная служба США усилила охрану Трампа после покушения
- Gettyimages.ru
«Помимо дополнительных мер по усилению безопасности, которые мы распространили в июне на бывшего президента Трампа, мы также внесли изменения в его охрану с субботы», — цитирует её ТАСС.
Ранее в CNN сообщили, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании.
При этом в ФБР заявили, что пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа.
В Кремле осудили покушение на экс-президента США.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не связывался с экс-главой США Дональдом Трампом после покушения.