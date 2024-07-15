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Секретная служба США усилила охрану Трампа после покушения

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Секретная служба США усилила охрану экс-президента Дональда Трампа на фоне покушения в Пенсильвании, заявила её директор Ким Читл.
Секретная служба США усилила охрану Трампа после покушения
  • Gettyimages.ru

«Помимо дополнительных мер по усилению безопасности, которые мы распространили в июне на бывшего президента Трампа, мы также внесли изменения в его охрану с субботы», — цитирует её ТАСС.

Ранее в CNN сообщили, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был 20-летним жителем Пенсильвании.

При этом в ФБР заявили, что пока не знают мотивов стрелявшего в Трампа.

В Кремле осудили покушение на экс-президента США.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не связывался с экс-главой США Дональдом Трампом после покушения.

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