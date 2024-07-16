Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций ВСУ в районах населённых пунктов Левадное и Чаривное.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления передовых позиций противника в районах Левадного и Чаривного», — говорится в сообщении.

Ранее российские морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.

Также расчёт «Рапиры» группировки «Запад» уничтожил миномёты и пехоту ВСУ в зоне СВО.