Группировка «Восток» сорвала усиление передовых позиций ВСУ в двух районах
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления передовых позиций противника в районах Левадного и Чаривного», — говорится в сообщении.
Ранее российские морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.
Также расчёт «Рапиры» группировки «Запад» уничтожил миномёты и пехоту ВСУ в зоне СВО.