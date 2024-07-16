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Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом в сентябре

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Президент США Джо Байден заявил в интервью NBC News, что готов к новым дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в сентябре.

«Я проведу дебаты с ним, когда мы договорились... в сентябре», — сказал он.

Ранее Трамп предлагал Байдену провести ещё одни дебаты.

Также Байден заявил, что никто не знает, изменило ли покушение на Трампа ход предвыборной гонки.

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