Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом в сентябре
Президент США Джо Байден заявил в интервью NBC News, что готов к новым дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в сентябре.
«Я проведу дебаты с ним, когда мы договорились... в сентябре», — сказал он.
Ранее Трамп предлагал Байдену провести ещё одни дебаты.
Также Байден заявил, что никто не знает, изменило ли покушение на Трампа ход предвыборной гонки.
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