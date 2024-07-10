Трамп предложил Байдену провести ещё одни дебаты на этой неделе
Об этом информирует медиакомпании RSBN, передаёт ТАСС.
«Сегодня вечером я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться перед всем миром... Давайте проведём ещё одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — сказал Трамп.
При этом он уточнил, что дебаты должны проходить без модераторов.
Ранее сообщалось, как изменилось положение Трампа в рейтингах после дебатов с Байденом.
Также министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предвыборную кампанию в США «печальным зрелищем».