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Более 180 горняков покинули шахту в Караганде из-за задымления

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В МЧС Казахстана заявили, что 187 горняков экстренно вышли на поверхность из шахты имени Костенко в Караганде из-за задымления.
Более 180 горняков покинули шахту в Караганде из-за задымления
  • Gettyimages.ru

«В Караганде на шахте имени Костенко произошло задымление на четвёртом конвейерном штреке пласта К3. Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что, хотя ЧП оперативно пресекли, всё равно было решено вывести ещё 194 шахтёров, находившихся в шахтах на других горизонтах.

Предварительной причиной задымления считается попадание инородного тела на ролик нижнего полотна с последующей блокировкой работы ролика.

«В результате возникло задымление конвейерной ленты», — отметили в МЧС.

Ранее приставы по решению суда приостановили работу шахты «Северопесчанская» в Свердловской области на 90 суток после гибели проходчика.

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