На Урале приостановили работу шахты после гибели горняка

Приставы по решению суда приостановили работу шахты «Северопесчанская» в Свердловской области на 90 суток после гибели проходчика.

Об этом информирует пресс-служба регионального главка ФССП.

«Судебные приставы Краснотурьинска на 90 суток приостановили деятельность рудника-шахты «Северопесчанская» за нарушения требований промышленной безопасности», — передаёт заявление РИА Новости.

Уточняется, что выявленные специалистами уральского управления Ростехнадзора в ходе проверки нарушения могли повлечь угрозу жизни и здоровью работников предприятия.

1 апреля в Свердловской области спасатели МЧС России подняли тело четвёртого горняка на поверхность.

Позже сообщалось, что трое шахтёров, пострадавших в результате обвала на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области, находятся в реанимации.