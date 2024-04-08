На Урале приостановили работу шахты после гибели горняка
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Об этом информирует пресс-служба регионального главка ФССП.
«Судебные приставы Краснотурьинска на 90 суток приостановили деятельность рудника-шахты «Северопесчанская» за нарушения требований промышленной безопасности», — передаёт заявление РИА Новости.
Уточняется, что выявленные специалистами уральского управления Ростехнадзора в ходе проверки нарушения могли повлечь угрозу жизни и здоровью работников предприятия.
1 апреля в Свердловской области спасатели МЧС России подняли тело четвёртого горняка на поверхность.
Позже сообщалось, что трое шахтёров, пострадавших в результате обвала на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области, находятся в реанимации.