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На Урале приостановили работу шахты после гибели горняка

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Приставы по решению суда приостановили работу шахты «Северопесчанская» в Свердловской области на 90 суток после гибели проходчика.
На Урале приостановили работу шахты после гибели горняка
  • Gettyimages.ru
  • © Aliyev Alexei Sergeevich

Об этом информирует пресс-служба регионального главка ФССП.

«Судебные приставы Краснотурьинска на 90 суток приостановили деятельность рудника-шахты «Северопесчанская» за нарушения требований промышленной безопасности», — передаёт заявление РИА Новости.

Уточняется, что выявленные специалистами уральского управления Ростехнадзора в ходе проверки нарушения могли повлечь угрозу жизни и здоровью работников предприятия.

1 апреля в Свердловской области спасатели МЧС России подняли тело четвёртого горняка на поверхность.

Позже сообщалось, что трое шахтёров, пострадавших в результате обвала на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области, находятся в реанимации.

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