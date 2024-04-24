Краснов: прокуроры рассмотрели 271 дело в отношении украинских боевиков

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время отчёта в Совете Федерации заявил, что прокуроры с сентября 2022 года рассмотрели в судах 271 дело в отношении украинских боевиков.

«С 30 сентября 2022 года в судах ДНР, ЛНР, в южных судах возбуждено 271 дело в отношении 399 участников состава «Азов»*, «Айдар»** , подразделений ВСУ и других», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, по итогу рассмотрения уголовных дел суд приговорил 43 человека к пожизненным срокам.

В настоящее же время, как отметил Краснов, возбуждено 45 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что два боевика «Азова»* осуждены за убийство мирного жителя в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России.

**«Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.