Два боевика «Азова» осуждены за убийство мирного жителя в Мариуполе
23 апреля 2024

Два боевика «Азова» осуждены за убийство мирного жителя в Мариуполе

23 апреля 2024 | 20:22

Два боевика «Азова» осуждены за убийство мирного жителя в Мариуполе

23 апреля 2024 | 16:40

В Донецке вынесли приговор расстрелявшему мирного жителя украинскому пулемётчику

23 апреля 2024 | 15:47

В Донецке заочно вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему двух мирных жителей

22 апреля 2024 | 23:25

Гладков: с начала обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 120 человек

22 апреля 2024 | 14:42

Суд в ДНР заочно осудил двоих наёмников из Грузии

20 апреля 2024 | 14:15

Морпех ВСУ получил 22 года колонии за приказ об убийстве четырёх человек

19 апреля 2024 | 08:20

Подполье: ВСУ расстреляли мужчину на правом берегу Днепра за связи с Россией

18 апреля 2024 | 20:50

У резиденции канадского посла в Москве прошла антифашистская демонстрация

18 апреля 2024 | 14:23

Пушилин: ВСУ обстреляли больницу и станцию переливания крови в Горловке

18 апреля 2024 | 11:11

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов калибра 155 мм

Заместитель командира роты Станислав Дутов и оператор-наводчик БТР Андрей Богдан, проходящие военную службу по контракту в украинском «Азове»*, осуждены на 25 и 27 лет соответственно, сообщает СК России на своём сайте.

В апреле 2022 года Дутов, Богдан и наводчик Максим Овчаренко находились на боевой позиции в Мариуполе, уточняет Следственный комитет России.

К ним доставили гражданина, который не являлся участником вооружённого конфликта.

Несмотря на это, Дутов приказал Богдану и Овчаренко убить мужчину.

От полученных ранений мирный житель скончался на месте.

Как сообщал RT, ранее к длительному сроку лишения свободы за данное преступление был приговорён Максим Овчаренко.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.