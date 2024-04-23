Два боевика «Азова» осуждены за убийство мирного жителя в Мариуполе

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18 апреля 2024 | 11:11
Заместитель командира роты Станислав Дутов и оператор-наводчик БТР Андрей Богдан, проходящие военную службу по контракту в украинском «Азове»*, осуждены на 25 и 27 лет соответственно, сообщает СК России на своём сайте.
В апреле 2022 года Дутов, Богдан и наводчик Максим Овчаренко находились на боевой позиции в Мариуполе, уточняет Следственный комитет России.
К ним доставили гражданина, который не являлся участником вооружённого конфликта.
Несмотря на это, Дутов приказал Богдану и Овчаренко убить мужчину.
От полученных ранений мирный житель скончался на месте.
Как сообщал RT, ранее к длительному сроку лишения свободы за данное преступление был приговорён Максим Овчаренко.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.