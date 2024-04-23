Два боевика «Азова» осуждены за убийство мирного жителя в Мариуполе

Заместитель командира роты Станислав Дутов и оператор-наводчик БТР Андрей Богдан, проходящие военную службу по контракту в украинском «Азове»*, осуждены на 25 и 27 лет соответственно, сообщает СК России на своём сайте.

В апреле 2022 года Дутов, Богдан и наводчик Максим Овчаренко находились на боевой позиции в Мариуполе, уточняет Следственный комитет России.

К ним доставили гражданина, который не являлся участником вооружённого конфликта.

Несмотря на это, Дутов приказал Богдану и Овчаренко убить мужчину.

От полученных ранений мирный житель скончался на месте.

Как сообщал RT, ранее к длительному сроку лишения свободы за данное преступление был приговорён Максим Овчаренко.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.