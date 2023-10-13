В ДНР огласили приговор убившим пятерых мариупольцев солдатам ВСУ
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В ДНР огласили приговор убившим пятерых мариупольцев солдатам ВСУ

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Верховный суд ДНР огласил приговор военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владиславу Овчаренко, Роману Макусею и Вадиму Семчуку, которые убили в Мариуполе пятерых мирных жителей. Об этом сообщил СК.

Как установил суд, 31 марта 2022 года военнослужащие находились на боевых позициях, мимо которых проезжали гражданские автомобили. Командование дало приказ расстрелять машины.

«Овчаренко, Макусей и Семчук произвели в них множественные выстрелы из автоматов. В результате этих преступных действий погибли четверо мужчин и одна женщина», — говорится в сообщении СК.

Суд назначил Овчаренко 27 лет тюрьмы, Макусею и Семчуку по 28 лет лишения свободы.

Ранее RT сообщал, что в ДНР приговорили морпеха ВСУ к пожизненному заключению за массовое убийство мирных жителей.