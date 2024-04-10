Гуцул — о визите президента Санду: власти боятся гагаузов

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прокомментировала визит президента Молдавии Майи Санду в город Комрат.

«Мы, гагаузы, гостеприимный народ. Почему президент не приезжает официально, а делает это исподтишка?! Зовёт не башкана, а только избранных людей на встречу. Конечно, власть в очередной раз продемонстрировала своё отношение к гагаузам», — заявила Гуцул.

Она отметила, что силовики применяют грубую физическую силу к мирным людям, которые просто хотят задать вопросы властям Молдавии.

«Конечно, власти боятся гагаузов. Смотреть на бабушек, которые падают на землю, невозможно без слёз, а флаг ЕС, который они самовольно вывесили в Комрате, — это плевок в душу гагаузов», — подчеркнула Гуцул.

По её словам, гагаузы, — главные патриоты Молдавии.

«Мы любим эту страну, но власть ведёт себя с нами как оккупанты», — сказала она.

Ранее сообщалось, что протестующие собрались у здания университета в Комрате (АТО Гагаузия), куда, как ожидается, должна приехать президент Молдавии Майя Санду.