Протестующие собрались у здания университета в Комрате в Гагаузии, куда, как ожидается, должна приехать президент Молдавии Майя Санду.

Отмечается, что визит президента в Комрат сопровождается беспрецедентными мерами со стороны правоохранительных органов.

Как пишет Sputnik Молдавия, с раннего утра 10 апреля территория вокруг Комратского государственного университета была оцеплена полицией.

Возле самого здания начали собираться люди. Город заполонили машины полиции.

Мэр Комрата Сергей Анастасов вышел к собравшимся и попытался объяснить им, что полиция мобилизована для предотвращения возможных эксцессов, попросив людей разойтись.

Позже полиция перекрыла проход протестующих в сторону Комратского государственного университета. Сотрудники правоохранительных органов стоят в три ряда. Людей не пропускают. В ответ на это они скандируют «Позор такому президенту!», «Позор такой власти!», «Долой Майю Санду!».