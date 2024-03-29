RT в Telegram
Подпишись

Марочко: при высокоточном ударе по Харькову пострадала «важная персона»

Короткая ссылка
В Харькове, по предварительным данным, под высокоточный удар ВС России попала «важная персона», которую пришлось эвакуировать санитарной авиацией, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После серии комбинированных ударов ВС России по объектам военной инфраструктуры, пунктам размещения и управления ВФУ в Харькове на реанимобиле с кортежем вывезли пациента на окраину населённого пункта, где его забрала санавиация», — сказал собеседник агентства.

Исходя из задействованных сил на эвакуацию пострадавшего, можно судить, что эвакуировали человека, занимающего высокий военный чин, или значимую политическую фигуру, полагает Марочко.

28 марта украинские СМИ несколько раз сообщили о взрывах в Харькове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить