Марочко: при высокоточном ударе по Харькову пострадала «важная персона»

В Харькове, по предварительным данным, под высокоточный удар ВС России попала «важная персона», которую пришлось эвакуировать санитарной авиацией, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После серии комбинированных ударов ВС России по объектам военной инфраструктуры, пунктам размещения и управления ВФУ в Харькове на реанимобиле с кортежем вывезли пациента на окраину населённого пункта, где его забрала санавиация», — сказал собеседник агентства.

Исходя из задействованных сил на эвакуацию пострадавшего, можно судить, что эвакуировали человека, занимающего высокий военный чин, или значимую политическую фигуру, полагает Марочко.

28 марта украинские СМИ несколько раз сообщили о взрывах в Харькове.