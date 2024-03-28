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Зеленский заявил, что конфликт в Газе отвлёк мировое внимание от Украины

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Конфликт в секторе Газа отвлёк внимание мирового сообщества от ситуации, которая разворачивается на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что конфликт в Газе отвлёк мировое внимание от Украины
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

В интервью американскому телеканалу CBS News он отметил, что в Киеве понимают, что речь идёт о гуманитарной катастрофе. Однако она, по словам Зеленского, отвлекла внимание от Украины в информационном поле.

«Это факт, и когда ты теряешь внимание со своего региона на другие регионы, то очевидно, что ты не видишь взгляда сфокусированным, и это хорошо для России», — заявил он.

Другой темой интервью стала боеспособность Вооружённых сил Украины. Зеленский признал неготовность армии к обороне в случае крупного наступления войск России.

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