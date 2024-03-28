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Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления

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Владимир Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления ВС России.
Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что у украинских войск почти не осталось артиллерии.

Как пишет телеканал, он заявил, что ВСУ якобы пока удавалось сдерживать наступление в основном на расстоянии, но украинские военные «не готовы защищаться от ещё одного крупного российского наступления», которое, по его мнению, ожидается в ближайшие месяцы.

Зеленский также вновь обвинил Запад в недостатке снарядов у Украины.

Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ не хватает мин и военных, чтобы выстроить новую линию обороны.

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