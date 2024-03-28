Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления
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Об этом сообщает CBS News.
Отмечается, что у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Как пишет телеканал, он заявил, что ВСУ якобы пока удавалось сдерживать наступление в основном на расстоянии, но украинские военные «не готовы защищаться от ещё одного крупного российского наступления», которое, по его мнению, ожидается в ближайшие месяцы.
Зеленский также вновь обвинил Запад в недостатке снарядов у Украины.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ не хватает мин и военных, чтобы выстроить новую линию обороны.