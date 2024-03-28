Economist: Украина не готова к новому большому наступлению России на фронте

Вооружённые силы России могут готовиться к новому большому наступлению на фронте, и способность Украины сдержать его вызывает сомнения. Об этом пишет The Economist.

По данным издания, наступление российской армии может начаться ближе к лету, когда земля подсохнет после весенней распутицы.

«Вот почему ей (Украине. — RT) срочно необходимо мобилизовать больше войск и построить более надёжную линию обороны», — указывается в статье.

Автор публикации добавил, что «тупик» с выделением Киеву помощи со стороны США рискует позволить России прорваться через «неадекватные» оборонительные линии Украины.

Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ не хватает мин и военных, чтобы выстроить новую линию обороны.