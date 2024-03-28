Politico: ВСУ не хватает мин и военных для выстраивания новой линии обороны
- РИА Новости
«У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом», — рассказало издание.
Также отмечается, что оппозиция на Украине критикует ВСУ и правительство, которое недостаточно быстро и качественно возводит укрепления на фоне растущих опасений насчёт наступления российской армии.
Ранее газета сообщила, что на Украине всё меньше людей готовы вступать в ВСУ.