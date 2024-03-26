RT в Telegram
Подпишись

Politico: на Украине всё меньше людей готовы вступать в ВСУ

Короткая ссылка
На Украине наблюдается всё меньше людей, которые желают вступать в ряды украинской армии, говорится в материале газеты Politico.
Politico: на Украине всё меньше людей готовы вступать в ВСУ
  • AP

«Киев теперь прилагает все усилия, чтобы завербовать солдат для отправки на поле боя, которое сжирает его войска», — отметил автор статьи.

Также в издании рассказали, что на фоне дефицита личного состава ВСУ быстрее израсходуют свои ресурсы, а это приведёт к скорым успехам российских войск. При этом сами украинские солдаты не смогут эффективно обороняться.

Ранее замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук пожаловался на нехватку аграриев из-за мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить