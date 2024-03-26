На Украине наблюдается всё меньше людей, которые желают вступать в ряды украинской армии, говорится в материале газеты Politico.

«Киев теперь прилагает все усилия, чтобы завербовать солдат для отправки на поле боя, которое сжирает его войска», — отметил автор статьи.

Также в издании рассказали, что на фоне дефицита личного состава ВСУ быстрее израсходуют свои ресурсы, а это приведёт к скорым успехам российских войск. При этом сами украинские солдаты не смогут эффективно обороняться.

Ранее замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук пожаловался на нехватку аграриев из-за мобилизации.