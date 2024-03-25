На Украине пожаловались на нехватку аграриев из-за мобилизации
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«В сельской местности людей активно мобилизовали, и если смотреть на период пиковых работ — именно полевые работы весенние, летние или осенью, — очень не хватает всех специалистов», — цитирует его РИА Новости.
Украинский военнопленный Николай Мозиль ранее сообщил, что некоторые военкоматы Украины мобилизуют даже инвалидов, у которых нет руки или ноги.
Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк пожаловался на то, что украинцы относятся к сотрудникам территориальных военкоматов как к врагам.