Украинский пленный сообщил, что военкоматы отправляют в ВСУ даже инвалидов

Украинский военнопленный Николай Мозиль сообщил, что некоторые военкоматы Украины мобилизуют даже инвалидов, у которых нет руки или ноги.

Сам Мозиль был мобилизован 24 января.

«Меня забрали в военкомат и дали перечень докторов, которых я добровольно должен был пройти в городской больнице. Многих докторов не было на месте, и я так и не прошёл медкомиссию до конца. Но в военкомате сказали, что ничего страшного, если что-то заболит, то меня там подлечат. В военкомате я сообщил, что у меня трое детей, но мне ответили, что сейчас берут и без ноги, и без руки, а дети тебя и так дождутся. Ты иди и воюй», — сказал пленный в интервью, распространённом Минобороны. Его цитирует ТАСС.

Командование предупредило Мозиля, что он не должен попадать в плен, — ему нужно подорвать себя гранатой в случае риска угодить в руки российских военных.

«Проводник довёл нас до точки наблюдения, посадил в подбитый БМП и пообещал поменять через трое суток. Мы вели наблюдение за ракетными выходами со стороны противника. Через трое суток к нам тихо подошли военнослужащие России и предложили сдаться в плен, если мы хотим жить. Мы побоялись подорвать себя и сдались», — рассказал украинец.

После этого пленных повели в подвал, посадили на скамейку и «без резких движений предложили чай или кофе». Все рассказы командования про российский плен оказались неправдой, заключил он.

Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк ранее пожаловался на то, что украинцы относятся к сотрудникам территориальных военкоматов как к врагам.