Приднестровье пока не намерено обращаться с просьбой о включении в состав России

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью RTVI заявил, что пока приднестровские власти не собирались обращаться к Москве с просьбой о включении в состав России.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о якобы планах сделать соответствующее обращение на прошедшем съезде депутатов всех уровней в Приднестровье.

«Ну, вы знаете, повторюсь, это нарратив не наш, это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла. Это кампания по очернению либо дезинформации о целях и задачах, которые ставили перед собой наши парламентарии, наше общество», — цитирует его ТАСС.

По его словам, съезд ставил перед собой цель обратить внимание соседних стран на обострение отношений между Кишинёвом и Тирасполем на фоне стагнации в переговорах.

Ранее в Приднестровье назвали спекуляцией сообщения о планах войти в состав России.