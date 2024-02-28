В Приднестровье назвали спекуляцией сообщения о планах войти в состав России

Сообщения о якобы имеющихся у Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) планах войти в состав России являются спекуляцией. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

По его словам, прозвучавшим в интервью «Газете.Ru», в ПМР никто изначально не планировал обращаться к России с просьбой о признании и вхождении в её состав.

«Это были спекуляции СМИ, причём в молдавских СМИ мы видели, в СМИ сопредельных государств, что, на наш взгляд, вызвано попыткой как-то сместить фокус внимания с седьмого съезда депутатов всех уровней и в какой-то степени его дискредитировать», — заявил Игнатьев.

Глава МИД Приднестровья добавил, что по этой причине на встрече был принят комплекс обращений в адрес международных участников.

Ранее сообщалось, что на съезде депутатов в Приднестровье поддержали миротворцев России на Днестре.