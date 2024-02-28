На съезде депутатов в Приднестровье поддержали миротворцев России на Днестре

Миротворческая операция на Днестре под эгидой России получила поддержку со стороны участников съезда депутатов в непризнанном Приднестровье.

В принятом по итогам съезда документе подчёркивается «непреложная важность» миротворческой миссии на Днестре, которая имеет «огромную поддержку не только Приднестровья, но и соседней Молдовы».

«Миротворческая операция должна продолжаться вплоть до окончательного и справедливого урегулирования конфликта, невзирая на любые политические демарши Молдовы и попытки разрушить базовое мирное соглашение от 21 июля 1992 года», — говорится в заявлении, текст которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Приднестровье обратилось к России из-за давления и блокады со стороны молдавских властей.