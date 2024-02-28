Приднестровье обратилось к России из-за давления и блокады со стороны Кишинёва

Депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской республики всех уровней на съезде обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинёва.

В тексте декларации, принятой депутатами, рекомендуется принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы России с просьбой о «реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».

Как пишет Sputnik Молдова, Приднестровье столкнулось с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. Депутаты также считают, что международный переговорный процесс Кишинёва и Тирасполя искусственно загнан в стагнацию.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.