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Приднестровье обратилось к России из-за давления и блокады со стороны Кишинёва

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Депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской республики всех уровней на съезде обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинёва.
Приднестровье обратилось к России из-за давления и блокады со стороны Кишинёва
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

В тексте декларации, принятой депутатами, рекомендуется принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы России с просьбой о «реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».

Как пишет Sputnik Молдова, Приднестровье столкнулось с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. Депутаты также считают, что международный переговорный процесс Кишинёва и Тирасполя искусственно загнан в стагнацию.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.

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