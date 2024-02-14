Лавров: не позволим 200 тысячам россиян в Приднестровье стать жертвами авантюр

Россия не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На «правительственном часе» в Госдуме он напомнил, что Россия озабочена судьбой 200 тыс. граждан в Приднестровье.

«И конечно же, мы их судьбой озабочены и не позволим, чтобы они стали жертвами очередной западной авантюры», — сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Страны Запада не хотят созывать группу приднестровского урегулирования в формате «5 + 2» и пытаются решить эту проблему без участия Москвы, подчеркнул министр.

«Мы будем делать всё, чтобы эту тенденцию переломить, возобновить политический процесс», — сказал Лавров.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.