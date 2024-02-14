RT в Telegram
Подпишись

Лавров: не позволим 200 тысячам россиян в Приднестровье стать жертвами авантюр

Короткая ссылка
Россия не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: не позволим 200 тысячам россиян в Приднестровье стать жертвами авантюр
  • РИА Новости

На «правительственном часе» в Госдуме он напомнил, что Россия озабочена судьбой 200 тыс. граждан в Приднестровье.

«И конечно же, мы их судьбой озабочены и не позволим, чтобы они стали жертвами очередной западной авантюры», — сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Страны Запада не хотят созывать группу приднестровского урегулирования в формате «5 + 2» и пытаются решить эту проблему без участия Москвы, подчеркнул министр.

«Мы будем делать всё, чтобы эту тенденцию переломить, возобновить политический процесс», — сказал Лавров.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить