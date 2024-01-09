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Президент Приднестровья заявил, что Молдавия перешла от переговоров к давлению

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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.
Президент Приднестровья заявил, что Молдавия перешла от переговоров к давлению
  • РИА Новости

«Стагнация в переговорном процессе — выбор исключительно Республики Молдова», — приводит ТАСС его слова.

Красносельский подчеркнул, что других причин для паузы в переговорах между Кишинёвом и Тирасполем нет.

«Молдова сегодня действует исключительно через инструменты санкций, ограничений и запугивания», — сказал политик.

Ранее лидер оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что власти страны могут предпринять попытку ликвидировать миротворческую миссию на Днестре после разрыва соглашения со странами СНГ по миротворческим силам.

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