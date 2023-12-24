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Оппозиция Молдавии: Кишинёв может ликвидировать миротворческую миссию на Днестре

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Власти Молдавии могут предпринять попытку ликвидировать миротворческую миссию на Днестре после разрыва соглашения со странами СНГ по миротворческим силам. Такие опасения высказал лидер оппозиционной в республике партии «Возрождение» Василий Боля.
Оппозиция Молдавии: Кишинёв может ликвидировать миротворческую миссию на Днестре
  • РИА Новости

По его словам, действия Кишинёва по денонсации этого соглашения могут стать первым шагом на пути к эскалации приднестровского конфликта.

«Я боюсь, что как только это соглашение о миротворцах будет денонсировано — власти пойдут дальше и ликвидируют миротворческую миссию на Днестре», — написал он в Telegram-канале.

Боля добавил, что в Молдавии на протяжении 30 лет находятся миротворцы. И они, по его словам, не допустили обострения приднестровского конфликта.

Ранее в оппозиционной партии «Возрождение» заявили, что разрыва отношений с Россией и СНГ хотят власти Молдавии, а не народ.

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