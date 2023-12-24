Оппозиция Молдавии: Кишинёв может ликвидировать миротворческую миссию на Днестре

Власти Молдавии могут предпринять попытку ликвидировать миротворческую миссию на Днестре после разрыва соглашения со странами СНГ по миротворческим силам. Такие опасения высказал лидер оппозиционной в республике партии «Возрождение» Василий Боля.

По его словам, действия Кишинёва по денонсации этого соглашения могут стать первым шагом на пути к эскалации приднестровского конфликта.

«Я боюсь, что как только это соглашение о миротворцах будет денонсировано — власти пойдут дальше и ликвидируют миротворческую миссию на Днестре», — написал он в Telegram-канале.

Боля добавил, что в Молдавии на протяжении 30 лет находятся миротворцы. И они, по его словам, не допустили обострения приднестровского конфликта.

Ранее в оппозиционной партии «Возрождение» заявили, что разрыва отношений с Россией и СНГ хотят власти Молдавии, а не народ.