Оппозиция Молдавии: Кишинёв может ликвидировать миротворческую миссию на Днестре
- РИА Новости
По его словам, действия Кишинёва по денонсации этого соглашения могут стать первым шагом на пути к эскалации приднестровского конфликта.
«Я боюсь, что как только это соглашение о миротворцах будет денонсировано — власти пойдут дальше и ликвидируют миротворческую миссию на Днестре», — написал он в Telegram-канале.
Боля добавил, что в Молдавии на протяжении 30 лет находятся миротворцы. И они, по его словам, не допустили обострения приднестровского конфликта.
Ранее в оппозиционной партии «Возрождение» заявили, что разрыва отношений с Россией и СНГ хотят власти Молдавии, а не народ.