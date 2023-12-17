Оппозиция Молдавии: разрыва отношений с Россией и СНГ хотят власти, а не народ
- РИА Новости
По её словам, представители правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» не имеют права говорить от лица жителей страны, так как их точку зрения не разделяет большая часть граждан.
Параска заявила, что народ Молдавии готов сотрудничать с евразийскими структурами, такими как ЕАЭС и БРИКС, поскольку там растут товарооборот и кооперация, открываются новые рынки.
«Но если Кишинёв не хочет быть участником этих процессов, это означает только одно: это выбор режима, но не народа Молдавии», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в МИД России заявили, что решение ЕС о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии политизировано.