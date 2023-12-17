Оппозиция Молдавии: разрыва отношений с Россией и СНГ хотят власти, а не народ

Разрыв отношений с Россией и СНГ — выбор властей Молдавии, а не жителей республики. С таким заявлением выступила лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска.

По её словам, представители правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» не имеют права говорить от лица жителей страны, так как их точку зрения не разделяет большая часть граждан.

Параска заявила, что народ Молдавии готов сотрудничать с евразийскими структурами, такими как ЕАЭС и БРИКС, поскольку там растут товарооборот и кооперация, открываются новые рынки.

«Но если Кишинёв не хочет быть участником этих процессов, это означает только одно: это выбор режима, но не народа Молдавии», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что решение ЕС о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии политизировано.