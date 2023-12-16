RT в Telegram
Подпишись

МИД России: решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС политизировано

Короткая ссылка
Решение Европейского союза о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение является сомнительным и политизированным, заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России: решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС политизировано
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с не то что не соответствующими, а прямо противоречащими элементарным критериям ЕС Украиной и Молдавией», — говорится в заявлении. 

В министерстве добавили, что оплачивать высокую цену последствий такого решения будет население европейских стран, которое загоняют в сложные социально-экономические условия.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз могут длиться десятилетиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить