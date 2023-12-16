МИД России: решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС политизировано
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с не то что не соответствующими, а прямо противоречащими элементарным критериям ЕС Украиной и Молдавией», — говорится в заявлении.
В министерстве добавили, что оплачивать высокую цену последствий такого решения будет население европейских стран, которое загоняют в сложные социально-экономические условия.
14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз могут длиться десятилетиями.