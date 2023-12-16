МИД России: решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС политизировано

Решение Европейского союза о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение является сомнительным и политизированным, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с не то что не соответствующими, а прямо противоречащими элементарным критериям ЕС Украиной и Молдавией», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что оплачивать высокую цену последствий такого решения будет население европейских стран, которое загоняют в сложные социально-экономические условия.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз могут длиться десятилетиями.