Минобороны: украинский беспилотник сбит в Белгородской области
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Попытку Киева совершить террористическую атаку с применением дрона самолётного типа пресекли около 13:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинской диверсионной группы в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области.