Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ВС России нанесли украинской армии поражение в районах населённых пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка.
Потери ВСУ в течение суток на этом направлении составили более 215 военнослужащих.
Также в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Орловка на Авдеевском направлении.