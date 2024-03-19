Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Вооружённые силы России в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России нанесли украинской армии поражение в районах населённых пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка.

Потери ВСУ в течение суток на этом направлении составили более 215 военнослужащих.

Также в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Орловка на Авдеевском направлении.