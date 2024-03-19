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MWM: истощение средств ПВО может поставить ВСУ в ещё более невыгодные условия

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Истощение украинских средств противовоздушной обороны может поставить Вооружённые силы Украины в ещё более невыгодные условия в зоне боевых действий.
MWM: истощение средств ПВО может поставить ВСУ в ещё более невыгодные условия
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

Как отмечается в публикации, позиции ВСУ в зоне специальной военной операции стали уязвимее, поскольку заменить ЗРК Patriot очень сложно, а С-300 — практически не представляется возможным.

По данным издания, подавление украинских систем ПВО позволило ВС России чаще наносить авиаудары по ВСУ.

«В итоге украинские официальные лица подчеркнули, что истощение средств ПВО грозит изменить стратегическое соотношение сил и поставить Украину в ещё более невыгодные условия», — говорится в публикации.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что средства противовоздушной обороны Украины могут не справиться с новыми ударами российской армии.

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