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Глава администрации Азовского района: пострадавших при перехвате ракеты ВСУ нет

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Пострадавших при перехвате ракеты ВСУ в Азовском районе Ростовской области нет.
Глава администрации Азовского района: пострадавших при перехвате ракеты ВСУ нет
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу районной администрации Александра Палатного.

«Это отдалённая от населённого пункта территория где-то на границе Азовского района и Азова, там луга, безлюдно, это пойма Дона», — объяснил глава района.

Он добавил, что повреждений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что обломки второй украинской ракеты комплекса С-200 упали в безлюдном месте в Ростовской области.

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