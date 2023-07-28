Глава администрации Азовского района: пострадавших при перехвате ракеты ВСУ нет
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу районной администрации Александра Палатного.
«Это отдалённая от населённого пункта территория где-то на границе Азовского района и Азова, там луга, безлюдно, это пойма Дона», — объяснил глава района.
Он добавил, что повреждений и пострадавших нет.
Ранее Минобороны России сообщило, что обломки второй украинской ракеты комплекса С-200 упали в безлюдном месте в Ростовской области.