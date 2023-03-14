В Астане заявили, что в 2023 году ожидается визит Путина в Казахстан
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Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнёрства.
6 марта Путин по телефону обсудил с Токаевым укрепление союзнических отношений двух стран.