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В Астане заявили, что в 2023 году ожидается визит Путина в Казахстан

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Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Казахстане в этом году.
В Астане заявили, что в 2023 году ожидается визит Путина в Казахстан
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнёрства.

6 марта Путин по телефону обсудил с Токаевым укрепление союзнических отношений двух стран.

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