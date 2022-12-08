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Песков: России предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов

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Речи о присоединении новых территорий к России не идёт, но предстоит освободить оккупированные Киевом части российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: России предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов
  • РИА Новости

Представитель Кремля напомнил, что одной из главных целей специальной военной операции является защита людей, которые живут в Донбассе.

В рамках защиты этих людей образовались новые территории России, добавил он.

При этом о присоединении других новых территорий, помимо тех, которые появились, речи сейчас не идёт, подчеркнул Песков.

«Никаких заявлений на этот счёт не было. Всё равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что ещё в ряде новых регионов Российской Федерации есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как ранее отметил президент Владимир Путин, появление результатов спецоперации на Украине может стать длительным процессом.

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