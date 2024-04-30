Мэр Кишинёва заявил, что 9 мая в столице отметят День Победы и День Европы
- РИА Новости
«9 мая в Кишинёве будут отмечать и День Европы, и День Победы. Прошу полицию и всех коллег обеспечить общественный порядок», — цитирует его РИА Новости.
При этом ранее в молдавском блоке «Победа» назвали преступлением празднование 9 мая Дня Европы.
Бывший лидер Молдавии, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин раскритиковал действующего президента страны Майю Санду за инициативу праздновать День Европы вместо Дня Победы 9 мая.