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Экс-президент Молдавии Воронин обвинил Санду в расколе общества

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Бывший лидер Молдавии, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин раскритиковал действующего президента страны Майю Санду за инициативу праздновать День Европы вместо Дня Победы 9 мая.
Экс-президент Молдавии Воронин обвинил Санду в расколе общества
  • Gettyimages.ru

Своё мнение молдавский политик озвучил в беседе с ТАСС.

Воронин заявил, что Санду строит свою политику на идее разделения общества.

«Идея противопоставления Дня Победы и этого новодела — Дня Европы — не только гнусна, провокационна, но и абсурдна», — считает бывший президент республики.

Воронин также заявил, что День Победы, несмотря ни на какие политические инициативы, будет массово отмечаться населением Молдавии.

В молдавском блоке «Победа» назвали преступлением празднование 9 мая Дня Европы.

Ранее парламент Гагаузии обвинил Санду в расколе молдавского общества.

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