Экс-президент Молдавии Воронин обвинил Санду в расколе общества
- Gettyimages.ru
Своё мнение молдавский политик озвучил в беседе с ТАСС.
Воронин заявил, что Санду строит свою политику на идее разделения общества.
«Идея противопоставления Дня Победы и этого новодела — Дня Европы — не только гнусна, провокационна, но и абсурдна», — считает бывший президент республики.
Воронин также заявил, что День Победы, несмотря ни на какие политические инициативы, будет массово отмечаться населением Молдавии.
В молдавском блоке «Победа» назвали преступлением празднование 9 мая Дня Европы.
Ранее парламент Гагаузии обвинил Санду в расколе молдавского общества.