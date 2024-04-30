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Синоптик: волна похолодания в Москве продержится до вторых длинных выходных

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
Синоптик: волна похолодания в Москве продержится до вторых длинных выходных
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Специалист отметил, что завтра ветер сменится с западного на северо-западный, что станет первым шагом к похолоданию.

«Если сегодня будут исключительные +22...+23 °С, то завтра уже - +18...+19 °С. В четверг это похолодание скажется уже с гораздо более заметной силой, потому что ветер с западного перейдёт на северный. Дневная температура понизится до +11...+13 °С. И это будут первые предпосылки к тому, чтобы в ночь на пятницу или на субботу увидеть в области первые заморозки. Давно их не было и вот Майя решила преподнести сюрприз», — предупредил Шувалов.

Согласно его прогнозу, дневная температура в пятницу будет держаться на отметке +8...+10 °С, а в субботу потеплеет за счёт прояснения до +10...+12 °С.

«Но похоже, что это не последняя волна похолодания. Потому что ещё будет в воскресенье дождь с подходом новой циклонической ложбины. И после этого будет следующая волна похолодания, которая продержится до вторых длинных выходных», — заключил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о падении давления в среду в Москве.

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