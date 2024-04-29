Синоптик Ильин предупредил о падении давления в среду в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

По словам специалиста, никаких неприятных сюрпризов от погоды ждать не стоит практически до 1 мая.

«Сегодня, завтра и в среду — +18...+23 °С. Самый теплый день, скорее всего, будет завтра. Сегодня и в среду +20 °С, а во вторник до +23 °С может температура в Москве вырасти. Атмосферное давление самое высокое будет сегодня — 760 мм рт. ст. Завтра тоже 758—760 мм рт. ст., слегка будет падать. Более серьёзное падение в среду — до 750 мм рт. ст.», — предупредил Ильин.

Он также отметил, что в первый рабочий день текущей недели, 2 мая, температура упадет на 5—7 °С.

«Днём в Московской области ожидается +13...+18 °С. Но это при оптимистичном прогнозе, потому что есть вероятность того, что похолодает более существенно и в течение дня выше +10...+15 °С температура не поднимется. В пятницу и субботу ещё холоднее будет. В пятницу +11...+16 °С, в субботу +7...+12 °С. Но, если процессы пойдут по неоптимистичному прогнозу, то в пятницу уже даже выше +10 °С температура в Москве не поднимется. В субботу также пройдут небольшие дожди. В ночные часы температура в четверг, пятницу и субботу будет понижаться +3...+8 °С», — рассказал синоптик.

Согласно его прогнозу, в воскресенье «температура должна пойти вверх» по сравнению с пятницей и субботой. В столице ожидается +10...+12 °С, а по области — до +8...+13 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая.