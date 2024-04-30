Почти 400 иностранцев за полгода лишились гражданства России за преступления
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в МВД.
С начала реализации этого закона было принято 406 решений о прекращении гражданства России, сообщили в министерстве.
Из них 398 решений связаны с новым законом. Гражданство может быть прекращено за преступления по 64-м статьям Уголовного кодекса.
В апреле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.