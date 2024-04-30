Почти 400 иностранцев за полгода лишились гражданства России за преступления

В России за последние полгода МВД прекратило приобретённое гражданство почти 400 иностранцев за то, что они совершили преступления. Это было сделано благодаря принятому шесть месяцев назад закону, который расширяет число статей УК, приговоры по которым дают основание для аннулирования паспорта.

Об этом сообщили ТАСС в МВД.

С начала реализации этого закона было принято 406 решений о прекращении гражданства России, сообщили в министерстве.

Из них 398 решений связаны с новым законом. Гражданство может быть прекращено за преступления по 64-м статьям Уголовного кодекса.

В апреле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.